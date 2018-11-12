أبو الغيط يؤكد أهمية السياحة في دعم اقتصادات الدول العربية

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:14 12/11/2018 حدث بتاريخ: 17:14 12/11/2018

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية السياحة في دعم الاقتصادات العربية .

جاء ذلك -خلال استقبال أبو الغيط بندر بن فهد آلِ فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة وعضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك ، حسبما أفاد محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام .

وقال المتحدث، في بيان صحفي اليوم الاثنين ، إن اللقاء شهد استعراض تطورات التعاون القائم بين الأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمة العربية السياحة.

وحسب المتحدث ، أكد أبو الغيط علي أهمية الدور الذي تلعبه المنظمة العربية للسياحة في تدعيم قطاع السياحة في المنطقة العربية من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الامكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول العربية في هذا الصدد في جذب المزيد من التدفقات السياحية من خارج المنطقة، إضافة إلى تعزيز التدفقات بين الدول العربية، وبما يدعم الاقتصادات الوطنية لهذه الدول ويرفع من معدلات التوظيف.