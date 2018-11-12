العاهل السعودي يبحث مع وزير خارجية بريطانيا المستجدات في المنطقة

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:24 12/11/2018 حدث بتاريخ: 16:06 12/11/2018

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين مع وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت ، الذي يزور المملكة حاليا ، مستجدات الأحداث في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الاثنين أن الملك سلمان بن عبد العزيز استعرض خلال اللقاء مع الوزير هانت أيضا " العلاقات (بين الرياض ولندن )، ومجالات التعاون بين البلدين ".

وتأتي زيارة الوزير البريطاني الى السعودية اليوم بعد ساعات من زيارة مماثلة قام بها سايمون ماكدونالد المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا، والذي التقي عددا من المسؤولين السعوديين في مقدمتهم الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان إضافة الى وزير الخارجية عادل الجبير.

وكانت الخارجية البريطانية أعلنت أول أمس السبت أن وزير الخارجية البريطاني سيبدأ جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات ،سيطالب فيها الرياض بفعل المزيد في التحقيق وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض في اسطنبول في الثاني من الشهر الماضي ولإيجاد حل سلمي للحرب اليمنية.