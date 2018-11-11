الرئيس العراقي: الحوار مع أمريكا مستمر ويجب مراعاة خصوصية بلادنا بشأن العقوبات على إيران

الرئيس العراقي برهم صالح في العاصمة بغداد يوم الثالث من أكتوبر 2018

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:33 11/11/2018 حدث بتاريخ: 18:34 11/11/2018

قال الرئيس العراقي برهم صالح يوم الأحد إن الحوار مع الولايات المتحدة مستمر وإنه يجب مراعاة خصوصية العراق فيما يتعلق بالعقوبات على إيران.

وقال الرئيس العراقي المنتخب حديثا للصحفيين في الكويت ”نحن في حوار مستمر مع أمريكا ويجب مراعاة خصوصية العراق بشأن العقوبات الإيرانية“.وأضاف ”لا نريد العراق أن يكون محملا بوزر العقوبات الأمريكية على إيران“.

وقالت الولايات المتحدة بعد عدة أيام من إعادة فرض العقوبات على قطاع النفط الإيراني إن بإمكان العراق مواصلة استيراد الغاز الطبيعي وإمدادات الطاقة من إيران لمدة 45 يوما.