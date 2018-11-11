الفلسطينيون يحيون الذكرى الرابعة عشرة لوفاة ياسر عرفات وسط انقسام وجمود سياسي

امرأة تمر قرب جدارية لياسر عرفات في مدينة غزة في حين يحيي الفلسطينيون الذكرى الرابعة عشرة لوفاته في 11 نوفمبر 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:02 11/11/2018 حدث بتاريخ: 18:02 11/11/2018

أحيا الفلسطينيون الأحد الذكرى الرابعة عشر لوفاة الزعيم ياسر عرفات الذي لا زال يعد رمزا للقضية الفلسطينية وسط جمود سياسي في المفاوضات مع إسرائيل وتعثر جهود المصالحة مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

خرج مئات من موظفي المؤسسات الحكومة الفلسطينية وطلاب مدارس في مسيرة مركزية نظمتها حركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس وسط رام الله في الضفة الغربية المحتلة في ذكرى عرفات الذي ملأت صوره الشوارع والطرق. ودعت فتح الى مسيرة مماثلة الاثنين في نابلس، شمال في الضفة الغربية.

توفي عرفات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في مستشفى بيرسي في فرنسا عن 75 عاما، وسط تقديرات فلسطينية بأنه توفي مسموماً رغم أن نتائج التحقيق الفرنسي لم تدعم هذه الفرضية لكن الفلسطينيين يتمسكون بتحقيق سويسري يميل إليها.

خضع عرفات لحصار إسرائيلي في مقره برام الله لسنتين قبل مرضه ووفاته، إثر اندلاع انتفاضة فلسطينية مسلحة واتهام إسرائيل له بتشجيع العمل المسلح.

وقاد عرفات مباحثات سياسية في1991، في السر والعلن، أفضت إلى توقيع اتفاقات أوسلو في 1993 مع إسرائيل والتي أتاحت قيام السلطة الفلسطينية.

وقال عباس إثر وضع الورود على ضريح عرفات في "المقاطعة" في رام الله، محاطا بكبار المسؤولين الفلسطينيين، "لن ينسى أحد عرفات" الذي وصفه بأنه "زعيم الأمة، وزعيم الشهداء" و"صاحب القرار الفلسطيني المستقل الذي حافظ عليه رغم كل العقبات ورغم كل المؤامرات ورغم كل الدسائس".

وقال عباس "نحن هذه الايام نتعرض إلى مخاطر كثيرة وإلى مؤامرات كثيرة (...) هناك مؤامرة أميركية تتمثل بصفقة العصر وإسرائيلية لتنفيذ صفقة العصر ومؤامرة أخرى من حماس لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأعلن عباس إن الأيام المقبلة ستشهد "قرارات حاسمة فيما يتعلق بعلاقتنا مع هذه الجهة او تلك ولا يلومنا أحد (..) سنأخذ إجراءات ونبقي الأبواب مفتوحة، لسنا مقفولي العقول وإنما لسنا منفتحين على صفقة العصر لانها تنهي آمالنا وطموحنا". وكان عباس أطلق على الخطة الأميركية اسم "صفعة العصر" ورفضها لأنها تغير أسس حل الدولتين الذي ينشد من خلاله الفلسطينيون دولة عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وقطع الفلسطينيون العلاقات مع واشنطن بعد اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول/ديسمبر 2017.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في ذكرى عرفات إن "التاريخ ظلم فلسطين فأصبحت ضحيته، لكنه أنصفها بمنحها قيادياً ورمزاً مثل ياسر عرفات تصدى لجميع محاولات محو وجودها أو طمس هويتها وتاريخها وحضارتها".

وقال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب لوكالة فرانس برس "يفتقد الفلسطينيون عرفات في ذكراه الرابعة عشر ليست فقط لطبيعة زعامته وشخصه، وإنما بقدر الظروف التي يعيشونها وتتمثل في غياب الأمل وغياب القيادة وفي ظل انقسام عميق". وأضاف أن "المشروع السياسي الفلسطيني على مفترق طرق إن لم يكن انهيار".