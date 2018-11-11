الداخلية في البحرين تطالب بعدم الخروج من المنازل نتيجة الأمطار الغزيرة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:12 11/11/2018 حدث بتاريخ: 11:24 11/11/2018

طالبت وزارة الداخلية في البحرين اليوم الاحد المواطنين والمقيمين بعدم الخروج من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى نتيجة الامطار الغزيرة.

وقالت الداخلية ، في بيان صحفي بثته صحيفة (الأيام) على موقعها الالكتروني اليوم ، :"نهيب بكافة المواطنين والمقيمين عدم الخروج من منازلهم إلا في حالة الضرورة القصوى نظرا لما تتعرض له البلاد من أمطار غزيرة وانعدام في حالة الرؤية بالشوارع".

وشهدت دول الأردن والكويت والسعودية حالات وفاة وخسائر كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة وغرق بيوت وشوارع بسبب سيول عارمة اجتاحتها مؤخرا.