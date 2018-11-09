132 قتيلا في الساعات الـ24 الأخيرة في معارك الحديدة غرب اليمن

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:41 09/11/2018 حدث بتاريخ: 2:07 10/11/2018

قتل 110 عناصر في صفوف المتمردين الحوثيين و22 مقاتلا حكوميا في مواجهات وضربات جوية في الحديدة غرب اليمن في الساعات ال24 الأخيرة، حسبما أفادت مصادر طبية وكالة فرانس برس الجمعة.

وبذلك، يرتفع العدد الاجمالي للذين سقطوا من المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، الى 382 قتيلا منذ اشتداد المعارك في مدينة الحديدة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وأوضح طبيبان في مدينة الحديدة لوكالة فرانس برس ان 55 متمردا قتلوا في مواجهات داخل المدينة وفي ضربة جوية استهدفت مواقع في المدينة وفي مناطق اخرى من المحافظة التي تحمل الاسم ذاته خلال الساعات ال24 الماضية.

وذكر طبيب ثالث واحد المسعفين ان 55 متمردا آخر قتلوا في المعارك الدائرة داخل مدينة الحديدة، وأن جثثهم نقلت الى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

من جهته، أفاد مسؤول عسكري في القوات الموالية للحكومة ان 22 من عناصر هذه القوات لقوا مصرعهم في مواجهات داخل مدينة الحديدة في الفترة ذاتها.