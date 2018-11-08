السراج يدعو إلى "نظرة موحدة" حول الملف الليبي في اجتماع باليرمو

رئيس حكومة الوفاق الوطني لليبي فايز السراج

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:25 08/11/2018 حدث بتاريخ: 21:25 08/11/2018

دعا رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج الخميس المجتمع الدولي إلى تبني "نظرة موحدة حول الملف الليبي" في اجتماع باليرمو المقرر أن يفتتح الاثنين في هذه المدينة الإيطالية.

وانتقد السراج خلال مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس في مقر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً في طرابلس "التدخلات السلبية للأسف" لبعض الدول في ليبيا، لكن بدون أن يسميها.

غرقت ليبيا الغنية بالنفط إثر مقتل معمر القذافي في 2011 في حالة من الفوضى وباتت تحكمها حكومتان واحدة في طرابلس والثانية في الشرق، وبرلمانان.

وفي أيار/مايو الماضي، استضافت باريس لقاء قمة جمع الأطراف الأربعة الرئيسيين في الأزمة الليبية من بينهم السراج وأفضت إلى الاتفاق على تنظيم انتخابات في 10 كانون الأول/ديسمبر، لكن الالتزام بهذا الموعد يبدو غير ممكن.

وقال السراج "يجب توحيد الموقف الدولي تجاه ليبيا وتجاه الملف الليبي حتى نقدر أن نتجاوز هذه الازمة".

وذكر بأن لقاءات دولية عقدت سابقاً لإيجاد مخرج لكنها لم تفضِ إلى نتيجة ومنها لقاء باريس، وقال "سبق وأن تم ترتيب عدة لقاءات في السابق لكن للاسف عدم الالتزام بمخرجات هذه اللقاءات حال دون الاستفادة من القرارات التي اتخذت. يجب أن يكون هناك حسم وحزم".

ووجه انتقادات للبرلمان القائم في شرق ليبيا لعدم احترام مسؤولياته التي التزم بها خلال لقاء باريس بإعداد إطار قانوني لتنظيم الانتخابات، مشيراً إلى "عدم التزام الاطراف المعنية الليبية التي حضرت لقاء باريس وتنصلها من مسؤولياتها وبالتالي حدث إخفاق في ما تم الاتفاق عليه".

وحول المنافسة القائمة بين فرنسا وإيطاليا بشأن الملف الليبي، أكد السراج على "ضرورة توحيد المواقف بين فرنسا وايطاليا بحيث لا يكون هناك نقاط اختلاف".

وقال "بالتأكيد فإن ايطاليا تسعى لتنظيم لقاء وذلك لاهتمامها بالملف الليبي لكن هذا يتطلب حالة من التوافق بين كل الاطراف سواء الاقليمية والاوروبية والدولية بحيث تكون هناك نظرة موحدة نحو الملف الليبي".