العجز التجاري في تونس يقفز إلى مستوى قياسي عند 5.5 مليار دولار

رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في صورة بتاريخ 26 اكتوبر 2018

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:54 08/11/2018 حدث بتاريخ: 18:55 08/11/2018

قالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس يوم الخميس إن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من 2018 ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 15.9 مليار دينار (5.52 مليار دولار).

والعجز في الميزانية أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد بينما تسعى للتغلب على أزمة اقتصادية.

وساهم في هبوط احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تكفي الآن لتغطية 82 يوما فقط من الواردات.

ورغم حصولها على إشادة عن انتقالها الناجح إلى الديمقراطية بعد انتفاضة 2011، تسعى تونس جاهدة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة لخفض الانفاق العام تم الاتفاق عليها مع مقرضيها الدوليين.