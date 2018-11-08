السودان سيجري مزيدا من المحادثات مع أمريكا لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الرئيس السوداني عمر البشير

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:15 08/11/2018 حدث بتاريخ: 13:17 08/11/2018

قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس إن الخرطوم وواشنطن اتفقتا على بدء المرحلة الثانية من حوار يهدف لرفع السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

ورفعت واشنطن قبل عام عقوبات تجارية على السودان بعدما استمرت 20 عاما. لكن اقتصاديين يقولون إن وجوده على قائمة الدول الراعية للإرهاب مع إيران وكوريا الشمالية وسوريا يتسبب في إحجام المستثمرين والبنوك الأجنبية عن التعامل معه.

وقالت الخارجية في بيان "يعلن السودان ترحيبه بانطلاق المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين الطرفين والتي تم تصميمها لتوسيع التعاون الثنائي وتحقيق مزيد من التقدم في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة بعد نجاح المرحلة الأولي والتي توجت برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان".

واستمرار إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب يجعله غير مؤهل للإعفاء من الديون، وهو أمر يحتاجه بشدة، أو للحصول على تمويل من مقرضين مثل صندوق النقد والبنك الدولي.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن واشنطن ترحب بالتزام السودان بإحراز مزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان والحريات الدينية وحرية الصحافة وتحسين وصول المساعدات الإنسانية وتوسيع التعاون في مكافحة الإرهاب.

ويعاني اقتصاد السودان منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي.