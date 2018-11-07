مشروع مشترك بين السعودية ونافانتيا الإسبانية لبناء سفن للبحرية

شراكة تجارية بين "السعودية للصناعات العسكرية" و"نافانتيا" الإسبانية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:41 07/11/2018 حدث بتاريخ: 21:41 07/11/2018

قالت الشركة السعودية للصناعات العسكرية على تويتر يوم الأربعاء إنها وقعت اتفاقا مع شركة نافانتيا الإسبانية لبناء السفن كي يصنعا معا خمس سفن للبحرية السعودية.

والاتفاق الذي أعلن عنه في وقت سابق هذا العام هو أول عقد عسكري توقعه المملكة مع بلد أجنبي منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي أثار غضبا عالميا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن مراسم التوقيع أقيمت أمس الثلاثاء في الرياض ونشرت صورا للحدث.

واختفى خاشقجي، الذي كان كاتبا بصحيفة واشنطن بوست ومنتقدا لحاكم المملكة الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وأكد المسؤولون السعوديون في بادئ الأمر أن خاشقجي غادر القنصلية ثم قالوا إنه توفي في ”عملية سارت على نحو خاطئ“ لم يكن مخططا لها قبل أن يقول النائب العام السعودي سعود المعجب إنه قتل في هجوم متعمد.

وتعرضت صناعة الدفاع الإسبانية لانتقادات بسبب تزويد السعودية بالأسلحة، وذلك لمخاوف من أن استخدامها يسقط ضحايا مدنيين في اليمن.