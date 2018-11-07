محافظ إيران في أوبك يقول السعودية وروسيا بحاجة لخفض إنتاج النفط

حسين كاظم بور أردبيلي محافظ إيران لدى منظمة أوبك يتحدث إلى وسائل إعلام في الجزائر يوم 23 سبتمبر 2018

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:47 07/11/2018 حدث بتاريخ: 18:50 07/11/2018

قال مسؤول إيراني كبير يوم الأربعاء إن السعودية وروسيا بحاجة لخفض إنتاج النفط، مضيفا أن الإمدادات الإضافية من البلدين ساهمت في انخفاض أسعار الخام وأفادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وغضبت إيران من ارتفاع إنتاج السعودية وروسيا استجابة لدعوات ترامب لتهدئة أسعار النفط وتعويض التراجع المتوقع في الصادرات الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال حسين كاظم بور أردبيلي محافظ إيران لدى منظمة أوبك، ردا على سؤال عما إذا كان المنتجون بحاجة لخفض الإنتاج في 2019، ”ليس هناك سبيل آخر أمام السعودية وروسيا“.

وتابع ”لقد دفعوا الأسعار للهبوط بواقع 15 دولارا للبرميل في شهر واحد، ولم يفعلوا إلا أن خفضوا سعر البنزين في الولايات المتحدة لصالح ترامب“.

وأضاف ”فقدوا إيرادات بالمليارات، وتسببوا في خسائر للمنتجين الفقراء في أفريقيا وأمريكا الجنوبية“.