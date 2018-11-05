السيسي يلمح إلى عدم صرف علاوة لموظفي الحكومة في مصر هذه السنة

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:14 05/11/2018 حدث بتاريخ: 21:15 05/11/2018

ألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين إلى أن الموظفين الحكوميين في البلاد قد لا يحصلون على العلاوة الدورية هذه السنة، في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة أموالا لبناء فصول جديدة في المدارس المكتظة بالطلاب.

وزادت مصر بالفعل أسعار الوقود والكهرباء والنقل هذا العام، لتلبية شروط اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أدى إلى احتجاجات نادرة في مايو أيار شارك فيها ركاب غاضبون من ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وقال السيسي في منتدى شباب العالم بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر إن هناك حاجة لبناء 250 ألف فصل تتكلف 130 مليار جنيه مصري (7.3 مليار دولار).

وتابع ”التحدي ده تحدي كبير... قولولي أعمل إيه؟ أحلها إزاي؟“.

وذكر السيسي أنه يجب على الحكومة أن تجد حلا، مضيفا ”هقول كلام صعب. خصموا من الوزارات كلها. أقول كلام أصعب. مش هنطلع علاوة دورية السنة دي للموظفين في مصر“.

ويحصل الموظفون الحكوميون في مصر على زيادة في الرواتب في نهاية كل سنة مالية، والتي تبدأ في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.

وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات صعبة بموجب برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار، والذي اتفقت عليه مع الصندوق في 2016، بهدف جذب استثمار أجنبي.

وبموجب الاتفاق مع الصندوق، حررت مصر سعر صرف عملتها الجنيه مما أدى لانخفاض قيمتها، وترفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وهو ما يفرض ضغوطا على حياة عشرات الملايين من المصريين.