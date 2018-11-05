عون: الادعاءات الإسرائيلية بوجود صواريخ في أماكن آهلة في لبنان زائفة

الرئيس اللبناني ميشال عون

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:46 05/11/2018 حدث بتاريخ: 17:46 05/11/2018

أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الإثنين أن الإدعاءات الإسرائيلية حول وجود صواريخ في أماكن آهلة في لبنان زائفة.

وقال عون، خلال لقائه كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الاوسط الجنرال جون لوريمر اليوم ، إن "زيف هذه الادعاءات يتزامن مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية".

وكرّر الرئيس عون" الدعوة للعمل على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، لافتا إلى الانعكاسات السلبية لوقف تمويل منظمة " الأونروا" وما يخفيه من نوايا لتوطين الفلسطينيين في دول اللجوء، ومنها لبنان.

وشكر الرئيس عون الحكومة البريطانية "على ما قدمته للجيش اللبناني خلال معركته ضد الإرهاب والخلايا النائمة، مشددا على ضرورة اليقظة الدائمة للمحافظة على الاستقرار والأمان".

وعرض الرئيس عون موقف لبنان من ملف النازحين السوريين ، مشددا على ضرورة عودتهم بأمان الى بلادهم، لاسيما وأن تداعيات نزوحهم بكثافة الى لبنان كثيرة على مختلف الأصعدة.

ورحب الرئيس اللبناني بالمساعي الجارية لإيجاد حل للأزمة السورية، مشددا على وحدة الأراضي السورية ، ومحذرا من أي تقسيم لها، مجددا التأكيد على أن لبنان لا يمكن أن ينتظر الحل السياسي لهذه الازمة حتى يعود النازحون.