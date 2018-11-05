إصابة فلسطيني في الضفة الغربية بعدما حاول طعن إسرائيليين

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:21 05/11/2018 حدث بتاريخ: 16:21 05/11/2018

أعلن الجيش الاسرائيلي الاثنين انه أطلق النار على فلسطيني في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة وأصابه بجروح بعدما حاول طعن جندي ومدنيين اسرائيليين عند مدخل مستوطنة كريات اربع.

وقال الجيش في بيان إن "فلسطينيا حاول طعن مدنيين اسرائيليين وجندي عند مدخل مستوطنة كريات اربع في مدينة الخليل قبل أن يطلق عليه جندي النار ويصيبه".

واضاف الجيش "تم إطلاق النار على المشتبه به وإصابته بجروح" من دون ان يحدد مدى خطورتها.

وتابع بيان الجيش "لم تسجل أي إصابات في صفوف الجنود، وجرى نقل الفلسطيني لتلقي العلاج الطبي ومن ثم تحويله للتحقيق".

وصرحت متحدثة عسكرية لوكالة فرانس برس بأن "المهاجم كان فلسطينيا".

وقالت مصادر أمنية فلسطينية في مدينة الخليل لفرانس برس ان "الفلسطيني المصاب يدعى أحمد عبد الناصر أدعيس (28 عاما) من بلدة بني نعيم ويعاني من اضطرابات نفسية".

وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة سلسلة من الهجمات الفردية ضد إسرائيليين منذ العام 2015 لكنها تراجعت في الاونة الاخيرة.

وفي 22 تشرين الاول/أكتوبر قتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين إثر مهاجمته جندياً بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، بحسب ما افاد الجيش.