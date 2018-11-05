نجلا خاشقجي يطالبان السلطات السعودية بإعادة جثة والدهما

الصحافي السعودي جمال خاشقجي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:31 05/11/2018 حدث بتاريخ: 11:31 05/11/2018

طالب نجلا الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع الشهر الماضي، السلطات السعودية بإعادة جثة والدهما لكي تتمكن العائلة من إتمام مراسم الدفن والحداد، كما قالا لشبكة "سي ان ان" الاميركية في مقابلة بثت الاحد.

وقتل جمال خاشقجي بعيد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول لإتمام معاملات إدارية في 2 تشرين الاول/اكتوبر على أيدي فريق أوفد من الرياض في جريمة قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الامر بها صدر من "أعلى المستويات في الحكومة السعودية".

وقال عبدالله خاشقجي لشبكة "سي ان ان" خلال المقابلة في واشنطن "آمل فعلا بأن ما حصل لم يتسبب له بألم كبير أو كان سريعا. أو أن يكون مات بسلام".

من جهته قال شقيقه صلاح "كل ما نريده الآن هو دفنه في مقبرة البقيع في المدينة المنورة مع بقية أفراد عائلته".

وأضاف "لقد بحثت هذا الامر مع السلطات السعودية وأنا آمل ان يحصل ذلك قريبا".

وكان المدعي العام التركي أكد الأربعاء للمرة الأولى أنّ خاشقجي خُنق ما إن دخل القنصلية في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر في إطار عمل مدبّر وأنّ جثته تم تقطيعها والتخلص منها.

كما صرح ياسين أكتاي المسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لصحيفة "حرييت" الجمعة "نرى الآن أن الأمر لم يقتصر على التقطيع بل تخلصوا من الجثة بإذابتها".