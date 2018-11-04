مقتل 19 "إرهابيا" من المتورطين في الاعتداء على الاقباط في اشتباك مع الشرطة المصرية

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:18 04/11/2018 حدث بتاريخ: 14:31 04/11/2018

قتل 19 جهاديا من المتورطين في الاعتداء على الاقباط في المنيا الجمعة في اشتباك مع الشرطة بالمنطقة الصحراوية غرب المنيا، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية الاحد.

وأكدت الداخلية أن "معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية وهم من عناصر الخلية المنفذة للحادث (الاعتداء على الاقباط الذي أوقع سبعة قتلى) بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا (...) فتمت مداهمة المنطقة وقامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وعقب إنتهاء المواجهة القتالية تبين أنها أسفرت عن مقتل 19 من العناصر الإرهابية".