الحكم على زعيم المعارضة في البحرين علي سلمان بالمؤبد بتهمة التخابر مع قطر

علي سلمان

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:19 04/11/2018 حدث بتاريخ: 12:19 04/11/2018

حكمت محكمة الاستئناف العليا في البحرين على زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان بالسجن المؤبّد بتهم "التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية"، على ما أفاد مصدر قضائي الأحد.

وكانت محكمة بحرينية برأت في حزيران/يونيو زعيم حركة الوفاق التي حلّها القضاء. واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم.

ويمكن أيضاً الطعن في الحكم الصادر الأحد.

وأدين علي سلمان بتهم "التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها".

ويأتي ذلك بعد أن قطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017 متهمة إياها بدعم "الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة. وفرضت الدول الأربع حصارا اقتصاديا على قطر، ومنعت الطائرات القطرية من عبور أجوائها، والشركات القطرية من العمل على أراضيها، بينما منعت السعودية والإمارات والبحرين مواطنيها من السفر إلى قطر.

في الوقت الحالي، ينفّذ سلمان الذي أوقف في العام 2014، عقوبة بالسجن لأربعة أعوام في قضية منفصلة لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية. وشددت السلطات القضائية احكامها بحق المعارضين الشيعة.