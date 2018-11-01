التحالف الدولي يعلن إنه يعمل لخفض التصعيد بين الأتراك وقوات سوريا الديموقراطية
أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن الخميس أنه يعمل من أجل خفض التصعيد الأخير بين أنقرة وقوات سوريا الديموقراطية بعد قصف تركيا مواقع المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.
وعلقت قوات سوريا الديموقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية، الأربعاء عمليتها العسكرية "مؤقتاً" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شرق البلاد بسبب التصعيد التركي ضد قواتها. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي شون ريان على حسابه على تويتر "نحن على تواصل مع الطرفين، تركيا وقوات سوريا الديموقراطية، لخفض التصعيد"، مؤكداً على أهمية "التركيز على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية".