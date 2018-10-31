بريطانيا ترحب بالدعوة الأمريكية لوقف القتال في اليمن

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:05 31/10/2018 حدث بتاريخ: 18:07 31/10/2018

رحبت بريطانيا بدعوة الولايات المتحدة لوقف القتال في اليمن وقالت إن هناك فرصة لفتح ممر إنساني لتفادي ”وضع رهيب“.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”هذا إعلان محل ترحيب شديد لأننا نعمل منذ وقت طويل من أجل وقف الأعمال القتالية في اليمن“.

ودأب التحالف الذي تقوده السعودية والذي تدخل في حرب اليمن عام 2015 على تنفيذ ضربات جوية مستهدفا جماعة الحوثي الموالية لإيران، وكثيرا ما أصابت المدنيين على الرغم من نفيه فعل ذلك عمدا.