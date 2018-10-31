بريطانيا ترحب بالدعوة الأمريكية لوقف القتال في اليمن
رحبت بريطانيا بدعوة الولايات المتحدة لوقف القتال في اليمن وقالت إن هناك فرصة لفتح ممر إنساني لتفادي ”وضع رهيب“.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”هذا إعلان محل ترحيب شديد لأننا نعمل منذ وقت طويل من أجل وقف الأعمال القتالية في اليمن“.
ودأب التحالف الذي تقوده السعودية والذي تدخل في حرب اليمن عام 2015 على تنفيذ ضربات جوية مستهدفا جماعة الحوثي الموالية لإيران، وكثيرا ما أصابت المدنيين على الرغم من نفيه فعل ذلك عمدا.