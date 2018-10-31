وزير الخارجية الأمريكي يدعو لإنهاء القتال في اليمن

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:04 31/10/2018 حدث بتاريخ: 14:04 31/10/2018

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء (31 أكتوبر تشرين الأول) إلى وقف الأعمال القتالية في اليمن وقال إن المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية ينبغي أن تبدأ الشهر المقبل.

وفي بيان قال بومبيو إنه ينبغي أن تكف حركة الحوثي المتحالفة مع إيران عن تنفيذ ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة ضد السعودية والإمارات وإن على التحالف بقيادة السعودية أن يتوقف عن شن ضربات جوية في كل المناطق المأهولة باليمن.

واليمن واحد من أفقر الدول العربية ويواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم والتي فاقمتها الحرب المستمرة منذ قرابة أربعة أعوام وتشهد مواجهة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من السعودية والإمارات والغرب.

وتساعد الولايات المتحدة التحالف بإعادة تزويد طائراته بالوقود وتقديم التدريبات على الاستهداف. وقال بومبيو الشهر الماضي إنه أكد للكونجرس الأمريكي أن السعودية والإمارات تعملان على تقليص الخسائر في صفوف المدنيين باليمن.

ويحتاج ثلاثة أرباع سكان اليمن وعددهم 22 مليونا إلى مساعدات بينما يقف 8.4 مليون منهم على حافة المجاعة.

وقال بومبيو أن وقف الأعمال القتالية واستئناف المسار السياسي سيساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية.