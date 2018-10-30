وكالة: قطر تعتزم تأسيس صندوق تأمين للعمال الأجانب

صورة أرشيفية لعمال في منشآت مونديال قطر 2022 في العاصمة الدوحة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:19 30/10/2018 حدث بتاريخ: 19:19 30/10/2018

قالت وكالة الأنباء القطرية التي تديرها الدولة يوم الثلاثاء إن قطر تعتزم تأسيس صندوق تأمين للعمال الأجانب.

وذكرت الوكالة نقلا عن مرسوم من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن الصندوق ”يهدف إلى دعم وتأمين ورعاية العمال وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم“.

تحرص الدوحة على إظهار أنها تتعامل مع المزاعم المتعلقة باستغلال العمال في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي تسعى من خلالها إلى تسليط الضوء على تقدمها وتطورها.