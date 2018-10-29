النائب العام المصري يحيل 43 متهما للمحاكمة العسكرية في حادث الواحات

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:14 29/10/2018 حدث بتاريخ: 16:54 29/10/2018

قرر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق إحالة 43 متهمًا إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم في الاتهامات المنسوبة لهم، بارتكاب حادث الواحات البحرية.

ومن بين المتهمين الليبي عبد الرحيم المسماري أحد منفذي الهجوم، وإثنان هاربان.

يشار إلى أن الهجوم وقع في تشرين أول/ أكتوبر العام الماضي وراح ضحيته 16 من قوات الأمن وأصيب 13 آخرون ، بحسب وزارة الداخلية المصرية.

وفى 31 تشرين أول/أكتوبر عام 2017 قامت القوات المصرية بتصفية عدد من العناصر الإرهابية، بطريق الواحات، وتحرير النقيب محمد الحايس من أيدى خاطفيه .