النائب العام المصري يحيل 43 متهما للمحاكمة العسكرية في حادث الواحات
قرر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق إحالة 43 متهمًا إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم في الاتهامات المنسوبة لهم، بارتكاب حادث الواحات البحرية.
ومن بين المتهمين الليبي عبد الرحيم المسماري أحد منفذي الهجوم، وإثنان هاربان.
يشار إلى أن الهجوم وقع في تشرين أول/ أكتوبر العام الماضي وراح ضحيته 16 من قوات الأمن وأصيب 13 آخرون ، بحسب وزارة الداخلية المصرية.
وفى 31 تشرين أول/أكتوبر عام 2017 قامت القوات المصرية بتصفية عدد من العناصر الإرهابية، بطريق الواحات، وتحرير النقيب محمد الحايس من أيدى خاطفيه .