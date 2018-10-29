المشير خليفة حفتر يؤكد اعتزامه المشاركة في مؤتمر السلام الليبي الشهر المقبل

المشير خليفة حفتر

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:49 29/10/2018 حدث بتاريخ: 16:49 29/10/2018

أكد المشير خليفة حفتر، المعين من جانب مجلس النواب الليبي في شرق البلاد قائدا للجيش، أنه يعتزم المشاركة في مؤتمر السلام الليبي الذي من المقرر أن تستضيفه إيطاليا في الشهر المقبل.

ويعتبر المؤتمر - المقرر يومي 12 و13 من تشرين ثان/نوفمبر المقبل في باليرمو بصقلية - محاولة أخرى من جانب المجتمع الدولي لوضع حد للعنف في ليبيا.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الايطالي، جوسيبي كونتي، اليوم الاثنين، إن "حفتر أكد أنه سيكون موجود في باليرمو، وأعرب عن استعداده (للمشاركة في) حوار بناء مأمول، قد يمهد الطريق لعملية توحيد حقيقية."

وأصدر كونتي بيانا بعد اجتماعه مع حفتر في روما، مساء أمس الأحد.