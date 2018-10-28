قرار قطر إلغاء تأشيرة الخروج يدخل حيز التنفيذ

الطريق بالقرب من الجانب القطري لمعبر أبو سمرة مع السعودية في 23 يونيو 2017

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:34 28/10/2018 حدث بتاريخ: 17:35 28/10/2018

دخل قرار قطر إلغاء تأشيرات الخروج المثيرة للجدل حيز التنفيذ الأحد، بحسب ما أعلنت الحكومة القطرية.

وأعلنت وزارة الداخلية في تغريدة باللغة الإنكليزية على موقع تويتر أن "القانون رقم 13 لعام 2018 (...) الذي ينظّم الدخول والخروج وإقامة الأجانب يتم تطبيقه بدءا من اليوم" الأحد.

وكانت قطر أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي إلغاء تأشيرات الخروج.

ولكن بموجب القانون الجديد، فإن خمسة بالمئة فقط من القوة العاملة في كل شركة، يرجح أنهم يشغلون مناصب عليا، ستظل بحاجة إلى تصريح لمغادرة قطر.

وهناك نحو مليوني عامل أجنبي في قطر يعمل كثير منهم بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع البنى التحتية الضخمة لمونديال 2022 في كرة القدم في الامارة الخليجية.

ودعت جهات حقوقية باستمرار إلى إلغاء تأشيرة الخروج التي تعد حجر الزاوية في نظام الكفالة.

وكان عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية صرح عند الإعلان عن إلغاء تصاريح الخروج في أيلول/سبتمبر الماضي، أن "تبني هذا القانون خطوة أخرى في إطار سعينا المستمر لتوفير العمل اللائق لجميع العمال المهاجرين في قطر، وضمان حمايتهم".

ورحب هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، حينذاك "بالقانون الذي سيكون له أثر مباشر وإيجابي على حياة العمال المهاجرين في دولة قطر".