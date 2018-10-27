الجهاد الإسلامي تعلن بدء وقف فوري لإطلاق الصواريخ من غزة على اسرائيل

دخان يتصاعد بعد قصف اسرائيلي صباح 27 أكتوبر 2018 على غزة

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:00 27/10/2018 حدث بتاريخ: 14:00 27/10/2018

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي السبت أن اتفاقا لوقف إطلاق الصواريخ على اسرائيل من قطاع غزة دخل "فورا" حيز التنفيذ، على أثر "وساطة مصرية".

وقال داوود شهاب الناطق باسم الحركة لوكالة فرانس برس "بناء على اتصالات مصرية مكثفة بالفصائل بقيادة الجهاد الاسلامي تم الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ فورا مقابل وقف العدوان الإسرائيلي".

وأوضح شهاب أن مصر أجرت بالتعاون مع مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف اتصالات مكثفة مع الفصائل الفلسطينية واسرائيل لاحتواء التوتر.

ووفق مصادر أمنية وشهود عيان، لم يتم تسجيل أي غارات اسرائيلية أو هجمات من غزة تجاه اسرائيل، منذ اعلان وقف اطلاق النار بعد ظهر السبت.

من جانبه قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لفرانس برس إن "هذا التصعيد والعدوان الإسرائيلي سيكون له ما بعده في حسابات الأذرع العسكرية وفصائل المقاومة للتعامل مع أي عدوان".

وأضاف "لا يمكن السماح مطلقا لا من حماس ولا غيرها ان يبقى الاحتلال دماء الاطفال والنساء والمدنيين ومواقع المقاومة مادة لتصدير أزماته الداخلية".

وشن سلاح الجو الإسرائيلي فجر السبت عشرات الغارات التي استهدفت خصوصا مواقع لحركتي حماس والجهاد، ومبنى سكني غير مأهول، ردا على اطلاق صواريخ وقذائف ليل الجمعة الى السبت، من قطاع غزة تجاه المناطق الاسرائيلية المتاخمة لحدود القطاع.