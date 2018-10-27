الجبير: السعودية ستحاكم قتلة خاشقجي والعلاقات مع أمريكا حديدية

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يتحدث أمام حوار المنامة يوم السبت

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:42 27/10/2018 حدث بتاريخ: 13:43 27/10/2018

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم السبت إن المسؤولين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي سيحاكمون في المملكة وإن التحقيق سيستغرق وقتا.

وأضاف الجبير خلال قمة أمنية بالبحرين أن علاقات السعودية مع الولايات المتحدة ”حديدية“ وسط ما وصفه بأنه ”هيستيريا إعلامية“ بشأن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول والذي أثار انتقادات دولية وأدى لتوتر العلاقات بين المملكة والغرب.

وقال الوزير أيضا إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتبع سياسة خارجية ”عقلانية وواقعية“ يمكن أن تدعمها كل الدول الخليجية العربية. وأضاف أن السعودية تحارب رؤية إيران ”الظلامية“ في الشرق الأوسط.