الامم المتحدة تسعى الى تحديد مصدر أسلحة ضبطت قبالة اليمن

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:33 26/10/2018 حدث بتاريخ: 22:47 26/10/2018

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة الجمعة أن خبراء تابعين للأمم المتحدة يعملون على تحديد مصدر شحنة سلاح ضبطتها سفينة عسكرية أميركية قبالة الشواطىء اليمنية، ليؤكد بذلك معلومات نشرتها صحيفة واشنطن بوست الاميركية.

وقال المتحدث "قام خبراء في الامم المتحدة يغطون المنطقة بتحقيقات لكشف مصدر الأسلحة التي ضبطت، وسيرفعون ما يتوصلون اليه الى لجان العقوبات المتخصصة" في الأمم المتحدة.

وحسب صحيفة واشنطن بوست فإن شحنة السلاح كانت تضم نحو 2500 رشاش من نوع كلاشنيكوف.

وكانت ضبطت في نهاية آب/اغسطس الماضي في خليج عدن جنوب اليمن على متن سفينة شحن لم تكشف الصحيفة اي معلومات عنها.

وتتهم الولايات المتحدة ايران بتقديم مساعدات عسكرية الى المتمردين الحوثيين في اليمن.

إلا أن ايران تنفي إرسال السلاح الى اليمن، وتؤكد أن دعمها للحوثيين سياسي. وكشفت الأمم المتحدة عن صواريخ في اليمن من صنع ايراني الا انها لم تعثر على دليل يؤكد أن ايران ارسلتها.