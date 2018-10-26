نتنياهو يزور سلطنة عمان لبحث "سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط"

السلطان قابوس يستقبل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في "بيت البركة"

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:01 26/10/2018 حدث بتاريخ: 22:04 26/10/2018

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه قام بزيارة غير معلنة لسلطنة عمان اليوم الجمعة (26 أكتوبر تشرين الأول) وبحث مبادرات السلام في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان صدر من مكتب نتنياهو بعد عودته إنه التقى بالسلطان قابوس.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن السلطان قابوس استقبل نتنياهو في "بيت البركة".

وجاءت الزيارة النادرة إلى عمان بعد أيام من زيارة قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسلطنة استغرقت ثلاثة أيام والتقى خلالها أيضا بالسلطان قابوس.

ورافق نتنياهو مسؤولون كبار خلال الزيارة من بينهم رئيس الموساد ومستشار رئيس الوزراء للأمن القومي.

وذكر بيان مشترك صدر باللغة الانجليزية من مكتب نتنياهو أنه تم التطرق خلال الزيارة "لسبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط وأمور ذات اهتمام مشترك فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وعلى الرغم من أن زيارة قادة إسرائيليين لسلطنة عمان غير معتادة إلا أنها حدثت من قبل.

وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل شمعون بيريس عمان وقطر في عام 1996 وفتح مكتبين للتمثيل التجاري لبلاده في الدولتين. وكان سلفه الراحل إسحق رابين قد قام بأول زيارة لسلطنة عمان في عام 1994.

وقام وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي هذا العام بزيارة نادرة من مسؤول عربي على هذا المستوى للمسجد الأقصى في القدس.

وألمح نتنياهو في عدة مناسبات إلى علاقات أكثر دفئا مع دول خليجية.

وقال للكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي "هناك تقارب بين إسرائيل ودول عربية أخرى أكثر من أي وقت مضى" بسبب التهديد النووي الذي تشكله إيران.

وفي إشارة أخرى على تحسن العلاقات توجهت وزيرة الرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف إلى أبوظبي لحضور منافسات كبرى يشارك فيها فريق الجودو الإسرائيلي.