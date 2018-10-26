مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي قرب الحدود في شمال قطاع غزة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:54 26/10/2018 حدث بتاريخ: 17:54 26/10/2018

قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات اندلعت إثر احتجاجات "مسيرات العودة" الجمعة قرب السياج الحدودي الفاصل مع اسرائيل في شمال قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة لوكالة فرانس برس "استشهد الشاب محمد خالد عبد النبي (27 عاما) برصاصة في الرأس اطلقها جنود الاحتلال الاسرائيلي أثناء مشاركته بمسيرات العودة شرق جباليا" ونقل الى مستشفى الشفاء بغزة.

وأوضح القدرة أن "عشرات المتظاهرين "أصيبوا بعوارض الاختناق بالغاز (المسيل للدموع) أو بالرصاص الحي الذي أطلقه جيش الاحتلال تجاه المشاركين في مسيرات العودة السلمية".

وبعد الظهر، تجمع الاف الفلسطينيين في مخيمات "مسيرات العودة" الخمسة المقامة قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة استجابة لدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار التي تنظم هذه الاحتجاجات.

وأشعل عدد من المتظاهرين اطارات سيارات قرب الحدود.