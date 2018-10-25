البشير يلغي حظر استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية من مصر

الرئيسان السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي في مطار الخرطوم في 25 أكتوبر 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:16 25/10/2018 حدث بتاريخ: 18:18 25/10/2018

الغى الرئيس السوداني عمر البشير الخميس حظرا على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية بعد 17 شهر من وقف استيرادها وذلك أثناء زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم امتدت ليوم واحد.

وقال البشير للصحافيين في ختام مباحثاته مع السيسي "اليوم وقعت قرارا بالغاء الحظر على استيراد المنتجات المصرية".

أصدر مجلس الوزراء السوداني في أيار/مايو 2017 قرارا بحظر استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية من مصر دون أن يقدم أسباباً لذلك. لكن الخارجية المصرية قالت حينها "أبلغنا أن القرار فني".

ووقع البلدان أثناء الزيارة التي شهدت انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة 12 اتفاقية في مختلف مجالات التعاون.

وقال السيسي "تُتوج جهودنا المشتركة اليوم بالتوقيع على إثنتي عشرة مذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً لتعزيز التعاون بين بلدينا في العديد من المجالات، وهى كلها خطوات تفتح آفاقاً أرحب أمام الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية".

كما اتفق البلدان على اكمال ربط شبكة الكهرباء بينهما أضافة لربط البلدين بخط سكة حديد.

وقال البشير "الآن بدأنا الربط الكهربائي بين بلدينا والسكك الحديد حتى نيسر حركة السلع والمواطنين".

وشدد وزير خارجية مصر سامح شكري على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وذلك في كلمته امام اللجنة الوزارية المشتركة التي سبقت وصول السيسي الي الخرطوم بيوم.

وقال شكري "تبلغ الصادرات المصرية إلى السودان 505 مليون دولار سنويا ووارداتنا من السودان 103 مليون دولار ونحتاج لمزيد من الجهود لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين".

شهدت العلاقات السودانية المصرية تحسنا منذ عام 2016 بعد أن شابها فتور على اثر الاطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي.

رافق السيسي في زيارته 12 وزيراً، وهي الثانية له خلال اربعة اشهر.