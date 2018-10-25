النيابة العامة السعودية: مقتل خاشقجي كان "بنية مسبقة"

الصحافي السعودي جمال خاشقجي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:54 25/10/2018 حدث بتاريخ: 13:54 25/10/2018

أعلنت النيابة العامة السعودية الخميس أن المشتبه بهم في قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول "أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة"، مشيرا الى أنه يستند في ذلك الى معلومات واردة من تركيا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن النائب العام قوله "وردت إلى النيابة العامة معلومات من الجانب التركي الشقيق من خلال فريق العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية الشقيقة تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة".