النيابة العامة السعودية: مقتل خاشقجي كان "بنية مسبقة"
أعلنت النيابة العامة السعودية الخميس أن المشتبه بهم في قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول "أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة"، مشيرا الى أنه يستند في ذلك الى معلومات واردة من تركيا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن النائب العام قوله "وردت إلى النيابة العامة معلومات من الجانب التركي الشقيق من خلال فريق العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية الشقيقة تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة".