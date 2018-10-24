أردوغان وولي العهد السعودي بحثا خطوات كشف ملابسات مقتل خاشقجي

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:09 24/10/2018 حدث بتاريخ: 19:09 24/10/2018

قال مصدر بالرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبحثا الخطوات اللازمة لكشف كل ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

واختفى خاشقجي، وهو كاتب رأي بصحيفة واشنطن بوست، يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول بعد دخول القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق من أجل الزواج. وبعد أن نفت السعودية على مدى أكثر من أسبوعين أي علم بمصيره، قالت إنه قتل في شجار داخل القنصلية.

وألقت الرياض باللوم في وقت لاحق على ما وصفته بأنه عملية مارقة. وكان خاشقجي منتقدا لولي العهد. وقال أردوغان إن تركيا لن تترك القتلة يفلتون من العدالة أيا كانت مكانتهم.