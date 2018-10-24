أردوغان وولي العهد السعودي بحثا خطوات كشف ملابسات مقتل خاشقجي
قال مصدر بالرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبحثا الخطوات اللازمة لكشف كل ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
واختفى خاشقجي، وهو كاتب رأي بصحيفة واشنطن بوست، يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول بعد دخول القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق من أجل الزواج. وبعد أن نفت السعودية على مدى أكثر من أسبوعين أي علم بمصيره، قالت إنه قتل في شجار داخل القنصلية.
وألقت الرياض باللوم في وقت لاحق على ما وصفته بأنه عملية مارقة. وكان خاشقجي منتقدا لولي العهد. وقال أردوغان إن تركيا لن تترك القتلة يفلتون من العدالة أيا كانت مكانتهم.