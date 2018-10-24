غارة إسرائيلية على غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:52 24/10/2018 حدث بتاريخ: 18:52 24/10/2018

استهدف الطيران الاسرائيلي موقعا عسكريا في قطاع غزة الاربعاء، ردا على إطلاق بالونات حارقة في اتجاه الاراضي الاسرائيلية، وفق ما أفاد الجيش في بيان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف الموقع الذي اطلقت منه البالونات.

ويعمد الفلسطينيون المحاصرون في القطاع منذ أسابيع الى اطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة في اتجاه إسرائيل. وأتت مئات الحرائق على مساحات واسعة من الحقول والاراضي مثيرة غضب السكان والسلطات.

ويتزامن ذلك مع تنظيم فلسطينيي القطاع "مسيرات العودة" اعتبارا من نهاية آذار/مارس رفضا لمحاصرة غزة منذ اكثر من عشرة اعوام وتأكيدا لحق الفلسطينيين في العودة الى أراضيهم وقراهم التي هجروا منها مع قيام دولة إسرائيل العام 1948.

وقتل أكثر من مئتي فلسطيني برصاص الجنود الاسرائيليين منذ ذلك التاريخ مقابل مقتل جندي إسرائيلي واحد.