مقتل ضابط كبير سابق في المخابرات الاردنية بالرصاص في جنوب عمان

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:07 24/10/2018 حدث بتاريخ: 10:17 24/10/2018

قتل ضابط سابق برتبة لواء في المخابرات الاردنية مساء الثلاثاء عندما أطلق عليه مسلح مجهول ثلاث عيارات نارية ولاذ بالفرار في محافظة مادبا جنوب عمان، حسبما ذكر مصدر أمني أردني الأربعاء لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن "اللواء المتقاعد حابس الحنيني (55 عاما) الذي كان يشغل منصب مسؤول وحدة مكافحة الإرهاب في دائرة المخابرات العامة قتل مساء امس (الثلاثاء) بعد إصابته بثلاث عيارات نارية في الصدر من قبل مسلح مجهول أمام منزله في الفيصلية في محافظة مادبا (32 كلم جنوب عمان)".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادثة للوقوف على دوافعها وأسبابها"، بينما نادرا ما تشهد المملكة عمليات اغتيال لمسؤولين أمنيين.

وأوضح المصدر أن "عمليات البحث عن قاتل اللواء المتقاعد ما زالت مستمرة".