اسرائيل تقول إنها لا تسعى الى مصادرة ممتلكات الكنائس

قس قبطي يمر بصليب على سطح كنيسة القيامة ف القدس في 20 أكتوبر 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:39 23/10/2018 حدث بتاريخ: 19:39 23/10/2018

طمأن وزير التعاون الاقليمي الاسرائيلي تساحي هنغبي الثلاثاء كبرى الكنائس في القدس إلى أن الدولة العبرية لا تسعى إلى مصادرة ممتلكاتها.

وجاء في بيان للحكومة الاسرائيلية أن الوزير التقى رؤساء الكنائس الارثوذكسية والارمنية والكاثوليكية بعد رسالة بعثوا بها الأسبوع الماضي إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وفي الرسالة حض رؤساء تلك الكنائس نتانياهو على وقف مشروع قانون يستهدف ممتلكات الكنائس.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الاسرائيلية عن الوزير قوله في اجتماع الثلاثاء إن "الحكومة الاسرائيلية لا تعتزم مصادرة أراضي الكنائس أو التسبب بأي ضرر اقتصادي لها".

وأضاف أن "هدف الحكومة هو حماية حقوق الكنائس والمستثمرين والمستأجرين".

وتملك العديد من الكنائس مساحات من الأراضي في القدس بموجب عقود إيجار طويلة المدى مع الحكومة في كثير من الحالات.

وامام البرلمان الاسرائيلي قانون يسمح للدولة بالتدخل في إعادة بيع ممتلكات كنسية إلى مطوري عقارات تجارية.

واحتج رؤساء الكنائس على القانون بإغلاق كنيسة القيامة، ما دفع السلطات الاسرائيلية الى تجميد مشروع القانون والالتزام بالحوار مع الكنائس.

وبعث رؤساء الكنائس برسالتهم إلى نتانياهو عندما تم وضع مشروع القرار على أجندة اجتماع للجنة حكومية في 21 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالوا في الرسالة "فوجئنا حين علمنا بأن مشروع القانون المذل هذا سيطرح على جدول اعمال مجلس الوزراء الاحد".

وبسبب ذلك تم تأجيل المناقشة لمدة أسبوع.

ومن شأن مشروع القانون ان يجيز للدولة العبرية مصادرة أراض باعتها الكنيسة الارثوذكسية لمستثمرين. ويلحظ النص دفع تعويضات مالية لهؤلاء وطمأنة السكان الذين يخشون ان يعمد المستثمرون الى طردهم.

ودافعت راشيل أزاريا النائبة عن حزب "كولانو" الوسطي عن مشروع القانون، مؤكدة انه يحل مشاكل "آلاف من المقيمين في القدس والمعرضين لخطر خسارة منازلهم بسبب ما يطلبه مستثمرو العقارات".

وجاء في بيان الثلاثاء أن "الوزير هنغبي جدد التأكيد أن المجتمع المسيحي مهم للغاية لدولة اسرائيل".

وأضاف "خلال العملية ستتخذ الحكومة جميع الإجراءات الضرورية لحماية حقوق الكنائس بشكل كامل .. كما أكد الوزير هنغبي أن هذه القضية لا تستهدف الكنائس بشكل خاص".