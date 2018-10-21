عادل الجبير : مقتل خاشقجي "خطأ جسيم" وولي العهد "لم يكن على علم به"

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:45 21/10/2018 حدث بتاريخ: 20:45 21/10/2018

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأحد إن مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول كان "خطأ كبيرا وجسيما" ووعد أسرته بمعاقبة المسؤولين عن ذلك. وأضاف بأن الرياض "تجهل مكان وجود جثة" جمال خاشقجي. كما ذكر أن العلاقات السعودية-الأمريكية ستتجاوز هذه القضية.

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأحد أن الرياض "تجهل مكان وجود جثة" الصحافي السعودي جمال خاشقجي، واصفا مقتله بأنه "خطأ جسيم".

واعتبر الجبير في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن العلاقات بين واشنطن والرياض "ستتجاوز" هذه القضية مؤكدا أن ولي العهد محمد بن سلمان "لم يكن على علم" بالعملية التي حصلت في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن الملك سلمان "مصمم" على "محاسبة المسؤولين" عن مقتل الصحافي. ووعد أسرته بمعاقبة المسؤولين.

وقال الجبير في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "هذا خطأ فظيع. هذه مأساة مروعة. نقدم تعازينا لهم. نشعر بألمهم... للأسف ارتكب خطأ كبير وجسيم وأؤكد لهم أن المسؤولين سيحاسبون على هذا".