اسرائيل تعتقل محافظ القدس

منظر عام لمدينة القدس القديمة مأخوذ من جبل الزيتون

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:27 21/10/2018 حدث بتاريخ: 21:07 21/10/2018

اعتقلت القوات الاسرائيلية محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث بسبب مخالفات قالت إنه ارتكبها في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت منظمة التحرير الفلسطينية الأحد.

وقالت المنظمة إن غيث اعتقل مساء السبت في حي بيت حنينا في شمال القدس المحتلة.

وصباح الأحد، نقل غيث إلى سجن محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية حيث يتم احتجازه قبل جلسة استماع ستجري خلال أربعة أيام.

وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات المجتمع الدولي "بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ مدينة القدس الشرقية، وتأمين الحماية الدولية العاجلة"، مشيرا الى أن إسرائيل "ستنتهج سياسات وأساليب تعسفية أخرى لترهيب واعتقال القيادات، وأبناء شعبنا، إضافة إلى آلاف الرهائن من المعتقلين، وخروقاتها الممنهجة للقانون الدولي ولالتزاماتها".

وأضاف عريقات في بيان أن ما جرى "هو جزء صغير من سلسلة من الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها إسرائيل بما في ذلك التهجير القسري، وهدم المنازل وتوسيع منظومة الاستيطان الاستعمارية من أجل إكمال مخططها في القضاء على حل الدولتين على حدود 1967، وفرض إسرائيل الكبرى بدلا منه".

ولم يصدر أي رد فعل فوري من الجيش الاسرائيلي. إلا أن المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفيلد قال إنه "تم اعتقال شخصين ويجري حاليا التحقيق معهما".

واحتلت اسرائيل القدس والضفة الغربية في حرب 1967 وضمت لاحقاً المدينة قبل أن تعلنها بأكملها عاصمتها الموحدة.

ويرغب الفلسطينيون في أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم المستقبلية.