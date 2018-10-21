التحالف الدولي ينفي استهداف مدنيين في غارته الاخيرة في شرق سوريا

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية يتجمعون في جنوب مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا في 11 سبتمبر

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:45 21/10/2018 حدث بتاريخ: 19:52 21/10/2018

أفاد التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية بقيادة واشنطن الاحد أنه لم يستهدف مدنيين في غارة جوية شنها أخيرا في شرق سوريا، مؤكدا أنه كان يستهدف موقعا للجهاديين.

واستهدفت غارات جوية الخميس والجمعة قرية السوسة التي تقع ضمن آخر جيب يسيطر عليه الجهاديون في محافظة دير الزور في شرق سوريا، ما اسفر عن مقتل 41 مدنيا بينهم عشرة اطفال بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي نسب هذه الغارات الى التحالف.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس الاحد أن معظم المدنيين الذين قتلوا ينتمون الى عائلات مقاتلين في تنظيم الدولة الاسلامية، مضيفا "ستة من هؤلاء فقط هم سوريون والاخرون معظمهم عراقيون".

وأكد المتحدث باسم التحالف الكولونيل شون راين ان التحالف لم يشن أي غارة الجمعة، في حين استهدفت غارة الخميس مسجدا حوله الجهاديون "مركزا للقيادة والمراقبة".

وأضاف ردا على اسئلة لفرانس برس عبر البريد الالكتروني "تقييمنا مفاده أن مركز القيادة والمراقبة كان يضم فقط مقاتلين لتنظيم الدولة الاسلامية عند شن ضربتنا".

وأوضح ان "12 ارهابيا" من التنظيم قتلوا في الغارة، و"إذا كان ثمة مزاعم ذات صدقية تتصل باحتمال سقوط خسائر مدنية فستكون موضع تحقيق".

وأفاد المرصد ان غارة الخميس وحدها اسفرت عن مقتل 18 مدنيا بينهم سبعة اطفال، ينتمون جميعا الى عائلات مقاتلي التنظيم المتطرف الذي قتل 11 من عناصره.