البحرين تشيد بقرارات وتوجيهات العاهل السعودي في قضية خاشقجي
أشادت البحرين يوم السبت بالقرارات التي اتخذها العاهل السعودي الملك سلمان بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية البحرينية ”تشيد مملكة البحرين بالاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين... لأجل إرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية“.
وأضاف البيان أن القرارات ”تؤكد أن المملكة العربية السعودية الشقيقة كانت وستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ“.
وكانت الرياض قد قالت إن خاشقجي توفي إثر شجار داخل قنصليتها في اسطنبول، وذلك بعد أن ظلت تنفي على مدى أسبوعين أي علاقة لها باختفائه. وأقالت خمسة مسؤولين.