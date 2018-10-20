روسيا تؤكد مقتل 88 ألف مسلح في سوريا منذ تدخلها

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغي في معسكر كوبينكا خارج موسكو

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:22 20/10/2018 حدث بتاريخ: 14:34 20/10/2018

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو السبت مقتل قرابة 88 الف مسلح من الفصائل المعارضة والمقاتلة في سوريا خلال السنوات الثلاث، منذ تدخل موسكو لدعم القوات الحكومية، وفق بيان لوزارة الدفاع الروسية.

ونقل البيان عن شويغو قوله خلال منتدى في سنغافورة إنه "على امتداد العملية، تم القضاء على اكثر من 87500 مسلح وتحرير 1411 بلدة وأكثر من 95 في المئة من الأراضي السورية".

وقال شويغو "لقد تمت تصفية معظم المسلحين".

ويفيد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في بريطانيا أن ما يقرب من 365 ألف شخص قتلوا خلال النزاع الذي اندلع قبل سبع سنوات.

تدخلت روسيا في النزاع في أيلول/سبتمبر 2015 ووفرت الاسناد الجوي لنظام الرئيس بشار الأسد.

وقال شويغو إن القوات الجوية الروسية نفذت أكثر من 40 ألف مهمة قصف وأصابت نحو 120 ألف هدف للبنية التحتية "الإرهابية".

وقال وزير الدفاع إن "القوات المسلحة السورية تسيطر حاليا على الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 90% من السكان".