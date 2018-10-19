منظمتان فرنسيتان تنبهان إلى خطورة وضع سكان غزة

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:28 19/10/2018 حدث بتاريخ: 22:41 19/10/2018

عبرت منظمتا "اطباء بلا حدود" و"بروميير اورجانس انترناسيونال" الفرنسيتان غير الحكوميتين الجمعة عن "قلقهما الشديد" لوضع سكان قطاع غزة، حيث تنهار الخدمات الحيوية على غرار مياه الشرب والخدمات الصحية.

وحذر ماركوس تاماريز أحد مسؤولي أطباء بلا حدود المكلف فلسطين، في مقابلة صحافية بباريس من أن "ثمة خطر انهيار الخدمات الاساسية" في غزة مشيرا الى وضع "مثير للقلق الشديد".

ويشهد قطاع غزة حيث يعيش مليونا فلسطيني، منذ أكثر من عشر سنوات حالة حصار اسرائيلي خانق ولا تزال ظروف عيش السكان تتدهور.

وتزايد التوتر منذ 30 آذار/مارس مع احتجاجات أسبوعية للفلسطينيين على أطراف القطاع.

وقال تاماريز "في الاسابيع الاخيرة شهدنا زيادة في عدد المحتجين (..) ووصلنا الى حد باتت فيه الظروف الإقتصادية والنظام بأسره" في حالة يرثى لها بالنسبة الى السكان.

وشددت المنظمتان اللتان تعملان ميدانيا في غزة خصوصا على أن "النظام الصحي ينهار".

وأضاف تاماريز "يجري الحديث خصوصا عن وضع لا تتوفر فيه نسبة 50 بالمئة من الادوية في غزة منذ بداية العام وعن نقص مستمر في الكهرباء وعن ضرورة تعليق بعض الخدمات الصحية".

كما ان "96 بالمئة من الماء المتوفر ليس مناسبا للاستهلاك البشري" لان وسائل التطهير غير متاحة، بحسب مسؤول في منظمة "بروميير أورجانس انترناسيونال".

وأضاف "تم تدمير شبكات المياه أثناء الحرب في 2014 ولم تتم اعادة بنائها لانه لا وجود لمواد اولية او للاموال الضرورية".

وقال مبعوث الامم المتحدة للشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف الخميس أمام مجلس الامن ان غزة "بصدد الانهيار" مضيفا "هذا ليس تهويلا، انه الواقع".