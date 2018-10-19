الإمارات تحذّر من محاولة "تقويض استقرار" السعودية على خلفية قضية خاشقجي

وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:52 19/10/2018 حدث بتاريخ: 18:52 19/10/2018

حذّرت الإمارات العربية المتحدة الجمعة من محاولة "تقويض استقرار" السعودية و"تحجيم دورها" على خلفية قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، معتبرة أن أمن منطقة الشرق الاوسط يعتمد على المملكة.

وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على حسابه على موقع "تويتر"، "في هذا الذي يجري، نقف بصلابة ضد التسييس والأحكام المسبقة ومحاولات تقويض استقرار السعودية وتحجيم دورها، لا خيار دون ذلك".

وتابع "يعتمد أمن المنطقة واستقرارها ودورها في المحيط الدولي على السعودية بكل ما تحمله من ثقل سياسي وإقتصادي وديني"، معتبرا أنه "لا بد من التمييز بين مسألة البحث عن الحقيقة بكل ما يحمله ذلك من أهمية، وبين استهداف الرياض ودورها".

وتتعرض الرياض لضغوط دولية في قضية اختفاء الصحافي إثر زيارته قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

ويقول مسؤولون في الأجهزة الأمنية التركية إن خاشقجي قتل داخل القنصلية على أيدي فريق سعودي جاء خصيصا الى تركيا لاغتياله، بينما نفت الرياض التقارير أن تكون أعطت أوامر بقتله، مؤكّدة أنه غادر القنصلية بعد وقت قصير من زيارتها.

وأقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرّة الأولى الخميس بأنّ الصحافي مات على الأرجح، متوعّدًا بردّ "قاس جدًا" على الرياض إذا ثبُتت مسؤوليتها في مقتله.