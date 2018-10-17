بومبيو: أردوغان أوضح أن السعوديين يتعاونون في تحقيق خاشقجي

بومبيو يتحدث على متن طائرة أقلته من تركيا يوم الاربعاء

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:07 17/10/2018 حدث بتاريخ: 19:07 17/10/2018

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوضح في محادثات في أنقرة أن المسؤولين السعوديين يتعاونون مع التحقيق التركي في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال للصحفيين على متن طائرة أقلته من تركيا ”لقد أوضح أن السعوديين تعاونوا مع التحقيق الذي تجريه تركيا وأنهم سيتبادلون المعلومات التي لديهم مع السعودية أيضا“.

وأضاف ”حدث تأجيل لمرتين لكنهم واثقون تماما فيما يبدو من أن السعوديين سيسمحون لهم بفعل ما يريدون لإكمال تحقيقهم الشامل والمستفيض“.