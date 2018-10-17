بومبيو: أردوغان أوضح أن السعوديين يتعاونون في تحقيق خاشقجي
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوضح في محادثات في أنقرة أن المسؤولين السعوديين يتعاونون مع التحقيق التركي في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال للصحفيين على متن طائرة أقلته من تركيا ”لقد أوضح أن السعوديين تعاونوا مع التحقيق الذي تجريه تركيا وأنهم سيتبادلون المعلومات التي لديهم مع السعودية أيضا“.
وأضاف ”حدث تأجيل لمرتين لكنهم واثقون تماما فيما يبدو من أن السعوديين سيسمحون لهم بفعل ما يريدون لإكمال تحقيقهم الشامل والمستفيض“.