الرئيس اللبناني يأمل في تشكيل الحكومة سريعاً لمواجهة التحديات الاقتصادية

الرئيس اللبناني ميشال عون

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:20 17/10/2018 حدث بتاريخ: 16:20 17/10/2018

أعرب الرئيس اللبناني عن أمله في أن تتشكل الحكومة سريعاً لمواجهة التحديات الاقتصادية ، مشيرا إلى أن الملف الحكومي له الأولوية في الوقت الراهن.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الأربعاء أن الرئيس ميشال عون " تابع قبل ظهر اليوم الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة في ضوء التطورات التي استجدت خلال الساعات الماضية، والمواقف التي صدرت عن عدد من رؤساء الكتل النيابية حول التشكيلة الحكومية الجديدة".

وكان الرئيس عون قد كلّف الرئيس الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 24 أيار / مايو الماضي بعد تسميته من قبل 111نائباً في المشاورات النيابية الملزمة، ولم يتم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن بالرغم من إصرار كافة القوى السياسية اللبنانية على ضرورة الإسراع في تشكيلها.

ويسعى الرئيس الحريري إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تضم معظم الأطراف السياسيين الأساسيين، ويدعو الجميع لتسهيل تشكيل الحكومة.

وكانت سادت في الأيام الماضية أجواء تفاؤل حول اقتراب تشكيل الحكومة، وسط تصريحات لرؤساء الكتل النيابية ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في هذا الإطار.