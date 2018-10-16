خروج قطار عن سكته في المغرب يخلف 6 قتلى و86 جريحا في حصيلة أولية
خلف حادث خروج قطار عن سكته الثلاثاء بالمغرب عن مصرع ستة أشخاص وجرح 86، حالات سبعة منهم خطرة، وفق حصلية رسمية أعلنها مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية ربيع الخليع.
وأوضح الخليع لوسائل إعلام محلية في موقع الحادث أن المكتب "فتح تحقيقا لتحديد أسباب الحادث" الذي وقع حوالى الساعة العاشرة صباحا قرب بلدة بوقندال على بعد عشرين كيلومترا تقريبا شمال الرباط.
وكانت القناة الثانية (عمومية) أشارت في وقت سابق هذا الصباح إلى أن "البحث لا يزال جاريا عن ضحايا آخرين".
وأفاد مصور وكالة فرانس برس الى أن فرق الإنقاذ شرعت في إخراج جثت الضحايا.
وأوضح الخليع أن القطار كان قادما من مدينة الدار البيضاء (غرب) نحو القنيطرة (غرب).
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا تظهر العربة الأمامية للقطار وقد انقلبت بجانب السكة قرب قنطرة.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي الثلاثاء أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته لوزيري الداخلية والتجهيز والنقل، اللذين انتقلا إلى مكان الحادث قصد نقل العلاج المصابين للمستشفى العسكري بالرباط.