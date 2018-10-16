خروج قطار عن سكته في المغرب يخلف 6 قتلى و86 جريحا في حصيلة أولية

عناصر من الدفاع المدني المغربي والأمن في مكان وقوع حادث القطار شمال الرباط في 16 أكتوبر 2018

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:56 16/10/2018 حدث بتاريخ: 16:56 16/10/2018

خلف حادث خروج قطار عن سكته الثلاثاء بالمغرب عن مصرع ستة أشخاص وجرح 86، حالات سبعة منهم خطرة، وفق حصلية رسمية أعلنها مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية ربيع الخليع.

وأوضح الخليع لوسائل إعلام محلية في موقع الحادث أن المكتب "فتح تحقيقا لتحديد أسباب الحادث" الذي وقع حوالى الساعة العاشرة صباحا قرب بلدة بوقندال على بعد عشرين كيلومترا تقريبا شمال الرباط.

وكانت القناة الثانية (عمومية) أشارت في وقت سابق هذا الصباح إلى أن "البحث لا يزال جاريا عن ضحايا آخرين".

وأفاد مصور وكالة فرانس برس الى أن فرق الإنقاذ شرعت في إخراج جثت الضحايا.

وأوضح الخليع أن القطار كان قادما من مدينة الدار البيضاء (غرب) نحو القنيطرة (غرب).

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا تظهر العربة الأمامية للقطار وقد انقلبت بجانب السكة قرب قنطرة.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي الثلاثاء أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته لوزيري الداخلية والتجهيز والنقل، اللذين انتقلا إلى مكان الحادث قصد نقل العلاج المصابين للمستشفى العسكري بالرباط.