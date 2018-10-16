الشرطة التركية تغادر القنصلية السعودية في اسطنبول بعد تفتيشها

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:01 16/10/2018 حدث بتاريخ: 10:02 16/10/2018

غادر فريق من محقّقي الشرطة التركية والمدّعين الثلاثاء القنصليّة السعودية في اسطنبول، بعد إجراء بحث غير مسبوق استمرّ ثماني ساعات واتُفِق مع السلطات السعوديّة على إجرائه بعد اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال مراسل وكالة فرانس برس إنّ أعضاء الفريق التُركي الذين أجروا التحقيق، ورافقهم وفد سعودي خلال التفتيش، عادوا إلى سياراتهم وغادروا المكان.

وقال مسؤول إنهم أخذوا عيّنات، وبخاصّة من تراب حديقة القنصليّة.

وكانت الشرطة التركية بدأت مساء الإثنين تفتيش مقرّ القنصلية السعودية التي كانت آخر مكان شوهد فيه خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، قبل اختفائه.

ووصل الشرطيّون، بعضهم في زيّ عسكري وآخرون في زيّ مدني، إلى القنصلية في ستّ سيّارات ودخلوا المبنى على الفور. وكانت الفِرَق لا تزال داخل القنصليّة بعد ثلاث ساعات من بدء التفتيش وقد صعد أحد الخبراء إلى سطح المبنى.

وأفادت وكالة الأناضول التركية بأن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيتوجّه الأربعاء إلى تركيا للقاء نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.