الجيش الاسرائيلي يشن غارة على موقع لحماس في غزة
اعلن الجيش الاسرائيلي انه شن غارة جوية الاثنين في قطاع غزة استهدفت موقعا لحركة حماس التي تسيطر على القطاع، وذلك ردا على اعمال عنف على الحدود.
ولم يتحدث الجانب الفلسطيني حتى الان عن خسائر او اصابات.
وافاد الجيش الاسرائيلي ان فلسطينيين ألحقا اضرارا الاثنين بالسياج الحدودي جنوب قطاع غزة بواسطة عبوة ناسفة.
وردا على ذلك، شنت مقاتلة اسرائيلية غارة على موقع لحماس في جنوب القطاع.
والاحد، توعد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتوجيه "ضربات مؤلمة جدا" الى حماس اثر مواجهات على الحدود بين اسرائيل والقطاع.
واوقفت الدولة العبرية الجمعة تسليم شحنات الوقود اثر مواجهات اسفرت عن مقتل سبعة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي.