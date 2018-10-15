مقتل فلسطيني بالرصاص بعد محاولته طعن جندي إسرائيلي
قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده قتلوا بالرصاص فلسطينيا حاول طعن أحدهم في الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين (15 أكتوبر تشرين الأول).
وحدثت الواقعة عند موقف للحافلات على طريق سريع قرب مستوطنة أرييل.
وقال الجيش في بيان "حاول فلسطيني طعن جندي في الموقع. وأطلق جنودنا النار عليه فأردوه قتيلا. لم تقع خسائر في صفوف قواتنا".
ولم يرد تعقيب بعد من الفلسطينيين. وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) إن المهاجم، الذي لم يذكر اسمه، كان من سكان قرية بديا في الضفة الغربية وليس له سجل في القيام بأنشطة ضد إسرائيل.