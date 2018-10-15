مقتل فلسطيني بالرصاص بعد محاولته طعن جندي إسرائيلي

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:45 15/10/2018 حدث بتاريخ: 17:02 15/10/2018

قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده قتلوا بالرصاص فلسطينيا حاول طعن أحدهم في الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين (15 أكتوبر تشرين الأول).

وحدثت الواقعة عند موقف للحافلات على طريق سريع قرب مستوطنة أرييل.

وقال الجيش في بيان "حاول فلسطيني طعن جندي في الموقع. وأطلق جنودنا النار عليه فأردوه قتيلا. لم تقع خسائر في صفوف قواتنا".

ولم يرد تعقيب بعد من الفلسطينيين. وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) إن المهاجم، الذي لم يذكر اسمه، كان من سكان قرية بديا في الضفة الغربية وليس له سجل في القيام بأنشطة ضد إسرائيل.