وزير الخزانة الأمريكي لا يزال يعتزم حضور قمة سعودية وشيكة
قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الأحد إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين لا يزال يعتزم حضور قمة وشيكة في السعودية رغم الجدل الذي أثاره اختفاء الصحفي والمعارض السياسي السعودي جمال خاشقجي.
وأبلغ كودلو شبكة (إيه.بي.سي) ”سيتخذ السيد منوتشين قراره خلال الأسبوع ومع ظهور معلومات جديدة“.
جاءت تعليقات المستشار الاقتصادي بعد وقت قصير من تصريحات لعضو مجلس الشيوخ الأمريكي ماركو روبيو على شبكة سي.إن.إن قال فيها إنه ينبغي لمنوتشين أن يقاطع القمة.