وزير الخزانة الأمريكي لا يزال يعتزم حضور قمة سعودية وشيكة

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:59 14/10/2018 حدث بتاريخ: 17:59 14/10/2018

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الأحد إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين لا يزال يعتزم حضور قمة وشيكة في السعودية رغم الجدل الذي أثاره اختفاء الصحفي والمعارض السياسي السعودي جمال خاشقجي.

وأبلغ كودلو شبكة (إيه.بي.سي) ”سيتخذ السيد منوتشين قراره خلال الأسبوع ومع ظهور معلومات جديدة“.

جاءت تعليقات المستشار الاقتصادي بعد وقت قصير من تصريحات لعضو مجلس الشيوخ الأمريكي ماركو روبيو على شبكة سي.إن.إن قال فيها إنه ينبغي لمنوتشين أن يقاطع القمة.