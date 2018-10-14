ضوء أخضر رسمي لبناء 31 مسكنا للمستوطنين الاسرائيليين في مدينة الخليل

وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:05 14/10/2018 حدث بتاريخ: 16:12 14/10/2018

أعطت الحكومة الاسرائيلية الأحد موافقتها على بناء 31 مسكنا لمستوطنين يهود في الخليل، هي الموافقة الاولى منذ العام 2002 في هذه المدينة الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، والتي يعيش فيها مئات المستوطنين وسط نحو مئتي ألف فلسطيني.

وكانت السلطات الاسرائيلية أعلنت في تشرين الاول/أكتوبر الماضي عزمها على اتخاذ هذا القرار، وكانت تنتظر موافقة الحكومة عليه، حسب ما أعلنت المنظمة غير الحكومية الاسرائيلية المناهضة للاستيطان حركة السلام الان.

وقال وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان في بيان نشر في ختام الجلسة الاسبوعية للحكومة "للمرة الاولى منذ اكثر من 20 عاما سيكون للخليل حي يهودي جديد في الموقع الحالي لمعسكر للجيش".

وأوضح أن هذا الحي سيضم 31 مسكنا مع روضتين للاطفال.

وتابع الوزير الاسرائيلي "انها مرحلة مهمة" في قرارات الحكومة الاسرائيلية "لتعزيز المستوطنات في يهودا والسامرة".

وستبنى المساكن الجديدة في شارع الشهداء الذي كان في السابق يعج بالحركة والمحلات التجارية ويوصل الى الحرم الابراهيمي، قبل ان يتحول الى مساحة مقفرة بسبب التوتر الناتج عن استيطان يهود في قلب المدينة الفلسطينية.

وكات محطة الحافلات الرئيسية في الخليل تقع في هذا الشارع، قبل ان تقوم السلطات الاسرائيلية بوضع اليد على هذه المنطقة وإقامة قاعدة عسكرية فيها لحماية المستوطنين.

وتعيش مدينة الخليل في اجواء توتر شبه دائم بسبب زرع نحو 800 مستوطن يهودي في وسطها بين نحو 200 ألف فلسطيني.

ويعيش اكثر من 400 الف فلسطيني في الضفة الغربية وسط اكثر من مليونين ونصف مليون فلسطيني.